شاب يذبح آخر بعد مناوشات كلامية بڤجال في سطيف

اهتزت، أول أمس، قرية بئر الأبيض ببلدية ڤجال في سطيف، على وقع جريمة ذبح تعرض لها شاب يدعى "ب.ز"، البالغ من العمر 30 سنة، من طرف أحد أقربائه في العشرينيات من العمر، ونجا من الموت بأعجوبة.

وحسب مصادر محلية، فإن الشابين وقعا في مناوشات، فقام المتهم بإشهار سكين وطعنه في الرقبة، مسببا له جرحا خطيرا نقل على إثره إلى القطاع الصحي بالمنطقة، ليتم تحويله إلى مستشفى سطيف، ليخضع إلى عملية جراحية أنقذته من موت محقق، وبعدها تم تحويله إلى مستشفى أمراض الأنف والحنجرة لإجراء عملية ثانية، ولايزال يرقد في العناية المركزة بذات المصلحة، كما قامت فرقة الدرك برأس الماء بتوقيف الجاني والتحقيق معه في انتظار تقديمه لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.