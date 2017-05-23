الجزائري سميلي يفوز بمليار ونصف المليار في ذي فيكتوريوس

فاز الجزائري سميلي بلقب برنامج «ذي فيكتوريوس» للمواهب الرياضية في موسمه الثالث، الذي يذاع على قناة «دبي» الرياضية الإماراتية، وهذا بعد أكثر من ستة أشهر من التنافس بين عدد كبير من المواهب من مختلف بقاع الوطن العربي.

حيث نجح لاعب شبيبة القبائل في رفع التحدي وتخطي كل العقبات والأدوار ليصل إلى الدور النهائي، الذي تنافس فيه مع كل من منافسيه المغربي والفلسطيني، أول أمس الإثنين، ليتوج باللقب بعد اقتناع لجنة التحكيم المتكونة من عدة نجوم عالميين، على رأسهم «الظاهرة» البرازيلية رونالدو، ومواطنه رونالدينيو والنجم الإسباني السابق ميشال سالغادو بقدراته، إضافة إلى تحصله على أغلب تصويت الجماهير عبر مختلف دول الوطن العربي في البرنامج، الذي يحظى بمتابعة كبيرة جدا من طرف عشّاق الساحرة المستديرة العربية.

هذا وتسلّم سميلي كأس «ذي فيكتوريوس» من يد النجم رونالدينيو في سهرة الأحلام بالنسبة للجزائري، الذي سيتحصل نظير تتويجه على مبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل حوالي مليار ونصف مليار سنتيم، إضافة إلى عقد لموسم واحد في صفوف نادي «سيلتا فيغو» الإسباني.