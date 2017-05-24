محاولة انتحار سيدة بعد قطع الكهرباء عن مسكنها في خنشلة

أقدمت، أمس، سيدة في العقد الخامس من العمر، وهي أم لستة أبناء، على اعتلاء سور الطابق الثاني من مسكنها في بلدية «بابار» بخنشلة، محاولة الانتحار برمي نفسها وسط ذهول المواطنين من سكان الحي، بعد أن أقدم أعوان مصالح شركة «سونلغاز» على نزع عدادي الكهرباء والغاز، نتيجة امتناعها عن تسديد فاتورة الاستهلاك، على غرار باقي سكان أحياء البلدية بداية الشهر المنصرم، والذين تضامنوا جماعيا بالامتناع عن تسديد الفواتير وإعادتها لوكالة الشركة المحلية في بلدية «ششار»، احتجاجا على المبالغ المستحقة عوض الاستهلاك، والتي فاجأتهم بمضاعفة قيمتها على غير العادة، مطالبين بإعادة تقييمها، أين تدخل عقلاء الحي برفقة رئيس البلدية لإقناعها بالعدول عن إيذاء نفسها، مع وعدها بإعادة تثبيت العدادين في نفس اليوم، حيث تكفل مواطنون بالتضامن بتخليص الفاتورة، كون أجرتها لا تتعدى 1500 دينار وزوجها في حالة بطالة، وفي نفس التوقيت، تجمع المئات من مواطني البلدية لمنع أعوان الشركة من نزع العدادات، ليضطر رئيس الدائرة إلى عقد لقاء بممثلي السكان بحضور ممثل عن شركة «سونلغاز» لبحث سبل إنهاء هذه الأزمة، وإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف، بما في ذلك إعادة تقييم فواتير الاستهلاك، وعدم لجوء الشركة إلى قطع التموين عن المواطنين.