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شابان يحرقان محلات «مير» الشراڤة انتقاما منه على عدم إيفائه بوعوده

نشر يوم 2017/05/24 5597 0 فايزة.ع شابان يحرقان محلات «مير» الشراڤة انتقاما منه على عدم إيفائه بوعوده

تمكنت مصالح الأمن على مستوى العاصمة، من القبض على شابين في العشرينات من العمر، قاما بحر الأسبوع المنصرم بحرق محلات «مير» الشراڤة، انتقاما منه على عدم الإيفاء بوعوده. 

تفاصيل القضية حسب مصادر «النهار»، تعود إلى الأسبوع المنصرم، عندما نشب حريق مهول بمحلات سوق القرية الفلاحية بالشراڤة، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الوصية لإخماده، وبعد فتح تحقيق معمق في القضية تبين أن الحريق مفتعل من قبل شابين أرادا الانتقام من مير الشراڤة بحرق محلاته الثلاثة، التي قام بتأجيرها، لعدم إيفائه بوعوده تجاههما، والمتمثلة في توفير مناصب عمل لهما ومنحهما سكن، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات.

 

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