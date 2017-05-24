موجة حر ستتجاوز 38 درجة على الولايات الشمالية

من المنتظر أن تعرف الولايات الشمالية للوطن، خاصة الداخلية منها، أجواء مشمسة وحارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تتعدى 38 درجة، مع أجواء من مغشاة إلى صافية على الولايات الساحلية.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون مغشاة جزئيا على الولايات الشمالية، مع تشكل خلايا رعدية بالهضاب العليا والأوراس، بينما ستكون الأجواء من مغشاة إلى صافية على العموم بالجنوب.

أما درجات الحرارة فستتراوح بين 28 و32 درجة على الولايات الساحلية، ومن 28 إلى 37 درجة بالولايات الداخلية ومن 35 إلى 45 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستكون حارة غدا الخميس ومشمسة على الولايات الشمالية خاصة الداخلية، في حين ستتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت، مع درجات حرارة فصلية لن تتعدى 30 درجة بالولايات الساحلية و32 درجة على الولايات الداخلية.