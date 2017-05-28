نفوق أسماك وادي سيبوس بشبيطة مختار في الطارف

شهدت، أمس، منطقة شبيطة مختار في الطارف، نفوق كمية هائلة من أسماك وادي سيبوس لأسباب مجهولة، وهي الحادثة التي تكررت في ظرف شهر بعد نفوق الأسماك ببلدية شيحاني في نفس الوادي المار بها، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عمل لجنة التحقيق الموفدة من الجزائر العاصمة وتدخل الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب النفوق، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن مياه الوادي الذي يعبر خمس ولايات شرقية تعرضت إلى رمي مواد كيماوية قاتلة.

من جهة أخرى، اتصل العديد من فلاحي بلدية شيحاني بـ"النهار"، وأكدوا جفاف الوادي وتوقف جريان المياه به، وهو ما يعرض محاصيلهم الزراعية إلى التلف، لاسيما الموسمية منها التي هي في طور الجني، وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ المنطقة ككل من جريمة الاعتداء التي يتعرض لها وادي سيبوس نتيجة نفوق الأسماك وشح الماء وكذا السلامة الصحية للمواطنين والحيوانات، على حد سواء.