انتحار عروس شنقا في منزل زوجها العائلي في "تالة إيفاسن" بسطيف

اهتزت قرية "تيغرمت" ببلدية "تالة إيفاسن" في سطيف، ساعة قبل إفطار أمس الأحد، على وقع حادثة انتحار شابة في العقد الثاني من العمر. الضحية "ق.ر" تبلغ من العمر 25 سنة، متزوجة من دون أبناء، عثر عليها جثة هامدة معلقة بحبل مثبت إلى سطح مستودع بالمنزل. وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن والدة زوجها تفاجأت باختفاء العروس، والتي لم تجدها في المنزل، وبعد رحلة بحث كبيرة، عثرت عليها معلقة داخل المستودع بعد أن أغلقت الأبواب، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى بوعنداس، ومنها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوڤاعة، فيما أكدت مصادر محلية، بأن بعض المشاكل العائلية هي التي كانت سببا في إقدامها على عملية الانتحار، في حين، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.