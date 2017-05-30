تشييع جثمان الإعلامية «سكينة بلعروسي» إلى مثواها الأخير بالوادي

شيعت صباح اليوم، جنازة مراسلة جريدة «النهار» بولاية الوادي، الفقيدة «سكينة بلعروسي»، إلى مثواها الأخير بمقبرة الزاوية التيجانية بمدينة قمار، بعد أن توفتها المنية أمس الأول في حادث مرور بولاية البويرة.

الفقيدة التحقت بمؤسسة «النهار» سنة 2009 وعملت كمراسلة للجريدة لفترة، ثم مديرة مكتب الجنوب إلى غاية سنة 2012، أين عملت مراسلة لقناة «النهار» إلى غاية سنة 2015، ثم عادت للعمل كمراسلة للجريدة من ولاية الوادي، إلى أن فارقت الحياة، وعرفت جنازة الفقيدة حضور مشايخ الزاوية التيجانية بالوادي، وممثل عن المدير العام لمجمّع «النهار» السيد «أنيس رحماني»، وزملاء الفقيدة الذين نوّهوا بخصالها وعملها المهني في الصحافة، إذ تمكنت من كسر الحواجز التي تعيق المرأة في مثل هذه المهام واستطاعت خلال مدة عملها من إيصال معاناة المواطن ونقل انشغالاته وكشف عيوب التنمية بالولاية، وبقيت على هذا العهد إلى أن لاقت ربها في شهر رمضان.