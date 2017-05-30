طالبان يحاولان الانتحار من فوق مبنى القطب الجامعي بالمسيلة

تمكنت، اليوم، عناصر الحماية المدنية مرفوقة بعناصر الشرطة وأعضاء من إدارة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، من إحباط محاولة انتحار طالبين يدرسان بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بالقطب الجامعي الجديد، احتجاجا منهما على قرار صادر عن مجلس التأديب القاضي بإقصائهما لمدة سنتين، بعد تورطهما في الاعتداء على أستاذ منذ أسبوع، ولم تفلح محاولة الطالبين لمراجعة القرار الذي اعتبراه ظالما ومجحفا في حقهما، خصوصا وأنهما في مرحلة الماستر، مؤكدين براءتهما من حادثة تعرض أستاذ بالمعهد للاعتداء الجسدي، وهي الحادثة التي أثارت حالة من الغضب وسط أساتذة الجامعة، وطالبوا بتوفير الحماية لهم.

وبعد محاولات عديدة معهما تم قراءة بيان من قبل نائب مدير الجامعة المكلف بالتنمية والتخطيط والاستشراف، وبحضور الأمين العام للجامعة، يلغي العقوبة المسلطة على الطلبة المتورطين في الحادثة وفتح تحقيق، وهو ما لقي قبولا من قبل الطالبين اللذين قررا العدول عن الانتحار.