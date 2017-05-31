تنظيم أكبر عملية إفطار جماعي بمشاركة فنانين وشخصيات وطنية في ملعب تشاكر

أقدمت جمعية «متيجة للصحافيين الرياضيين» وجمعية «أردناب» وصحافيين من ولاية البليدة، على إرسال دعوات إلى الطاقم الحكومي الجديد، من أجل مشاركتهم في عمل خيري وتضامني لتنظيم أكبر عملية إفطار جماعي في ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، حيث أبدى أغلب الوزراء تلبيتهم للدعوة والمشاركة في إنجاح أكبر مائدة إفطار جماعي سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر في البليدة يوم غد الخميس، الموافق للفاتح من جوان المصادف لليوم العالمي للطفولة، وهذا بمشاركة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمّ رسال دعوة إلى عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم الحالي والجيل القديم، فيما ستعرف العملية مشاركة فنانين وممثلين جزائريين ممن أعطوا موافقتهم المبدئية للمشاركة في تنظيم أكبر عملية إفطار جماعي تضم 2500 شخص تحت شعار «الكبار لإسعاد الصغار في ملعب الانتصار»، حيث سيتم فتح أبواب ملعب مصطفى تشاكر على الساعة السادسة مساءً. للإشارة، فإن العملية تعدّ الثانية بعد نجاح الطبعة الأولى التي نظّمتها الجمعية بالتنسيق مع والي ولاية البليدة السابق.