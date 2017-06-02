سيدة تضع 3 بنات توأم في «الرحبات» بباتنة

رُزقت عائلة من حي «الرحبات» في دائرة «رأس العيون» بباتنة، بثلاث بنات، بلغن أمس الجمعة يومهن الثالث عشر، وقد اختارت العائلة تسميتهن بـ»ريتال «، «رحاب «، و»أنفال»، وهو الحدث الذي ابتهج له عموم سكان بلدية «الرحبات» والبلديات المجاورة لها، على اعتبار أنه نادرا ما يحدث حمل كهذا، لكن وبسبب الوضعية المعيشية الصعبة للوالد البطّال، فقد أطلقت العائلة نداءً عاجلا للمحسنين عن طريق إمام مسجد الحي، للتدخل العاجل قصد توفير الحليب والحفاظات للرضع الثلاث، حيث أكد إمام المسجد لـ»النهار»، أن الوضعية تتطلب فعلا تدخلا عاجلا من طرف المحسنين، مؤكدا أن أهل الخير شرعوا أمس الأول الخميس، في التحرك لمساعدة هذه العائلة، على أمل استمرار تدفق المساعدات لتحقيق الهدف المنشود وتستمر الفرحة ويتحقق تكافل المجتمع في مثل هكذا مبادرات إنسانية.