3 قتلى في اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة في «المطمر» بغليزان

خلّف حادث مرور خطير ومروّع وقع، مساء أول أمس الخميس، ثلاثة قتلى بعد اصطدام عنيف بين قطار لنقل المسافرين وسيارة في بلدية «المطمر» بولاية غليزان.

وحسب ما استقته «النهار»، فإن الحادث المؤلم والمروع وقع في حدود الساعة السادسة مساءً عند المدخل الغربي لبلدية «المطمر» بولاية غليزان، إثر اصطدام عنيف بين قطار لنقل المسافرين يعمل على خط (وهران - الجزائر العاصمة)، بسيارة من نوع «ماروتي» كان على متن الضحايا، حيث خلّف الحادث مصرع ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و60 سنة، من بينهم اثنان في عين المكان، فيما لفظ الشخص الثالث أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان، في حين، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث الأليم.