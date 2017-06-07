شرطة تلمسان تفكك عصابة شعوذة ونصب يمتد نشاطها إلى المغرب

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة "بن سكران"، شمال شرق ولاية تلمسان، من الإطاحة بأخطر شبكة إجرامية تمتهن النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة يمتد نشاطها إلى المملكة المغربية.

حيث كانت هذه الشبكة التي تضم امرأة ورجلا تستعين بمشعوذين مغاربة يزورونهما باستمرار بإقليم دائرة مغنية الحدودية لإعداد طلاسم، تبين أنها كانت تباع بمليون سنتيم للعوانس والبطالين والراغبين في جني أموال طائلة، أين كانت العصابة تأخذ مبالغ مالية معتبرة من ضحاياها القادمين من مختلف ولايات الوطن، لإيهامهم بمضاعفة الأموال وإبعاد شبح العنوسة والبطالة، ليتبين في نهاية المطاف، أن الأمر كان مجرد خطة يراد بها النصب والاحتيال على الضحايا، وعلى إثر توقيف عنصرين من هذه الشبكة، التي يبقى فيها مشعوذون مغاربة في حالة فرار، استرجعت الشرطة كمّا هاما من الطلاسم المكتوبة بدماء ملوثة، علاوة على استرجاع معدات تستخدم في السحر والدجل كالرصاص ووبر الحيوانات، مع استرجاع مجموعة هائلة م الصور الشمسية لأشخاص استهدفهم نشاط هذه العصابة الإجرامية الخطيرة.