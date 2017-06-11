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مطرب الشعبي سيد احمد زغيش في ذمة الله

نشر يوم 2017/06/10 2960 0 بن حالة أنيس مطرب الشعبي سيد احمد زغيش في ذمة الله

فقدت الساحة الفنية لولاية مستغانم، أحد أعمدة الأغنية الشعبية سيد احمد زغيش، وهو في العقد السادس من العمر، وذلك عشية يوم الجمعة دقائق قليلة بعد موعد الإفطار، إثر تعرض الفقيد لسكتة قلبية.

حيث ترعرع الراحل في حي "المنظر الجميل"، أين تتلمذ على يد الفنان القدير معزوز بوعجاج، والعديد من كبار فناني الشعبي، كما أحيى العديد من السهرات الفنية في مختلف ولايات الجزائر، إضافة إلى جمهوره الذي كان يطلّ عليه كل شهر رمضان بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي، أين تعوّد عليه عشّاق الفن الشعبي بالاستمتاع بأغانيه المنبثقة من المدح وديوان سيدي لخضر بن خلوف، حيث ووري جثمانه في مقبرة "بن حوي" بحضور محبيه ورفقاء دربه، إضافة إلى العديد من فناني الطرب الشعبي والموسيقيين الذين اشتغلوا معه طيلة السنوات الماضية.

 

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