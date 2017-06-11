مصرع طفل وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بمهدية في تيارت

لقيَ، ليلة أول أمس، طفل لم يتجاوز من العمر 11 سنة مصرعه، فيما أُصيب ما لا يقل عن 7 أطفال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وُصفت حالة أحدهم بالحرجة، إثر اصطدام سيارة بهم. وقالت مصادر لـ»النهار»، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة، كانوا على متن عربة يجرها حصان في طريقهم إلى مساكنهم الواقعة بمنطقة «عماري» الريفية التابعة لبلدية مهدية بعد صلاة التراويح، قبل أن يتفاجأوا باصطدام سيارة من نوع «بولو» بهم، مما أدى إلى مصرع طفل وإصابة البقية بجروح، حيث تم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف في مهدية أين وضعوا تحت المراقبة الطبية، ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.