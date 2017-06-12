سيدة تنجب توأم ملتصقا بقلب واحد في فرندة بتيارت

أنجبت، صباح أمس، سيدة في العشرينات من العمر، توأم ملتصقا بقلب واحد في عملية قيصرية، وصفها مصدرنا بالناجحة رغم خطورتها. وحسب ذات المصدر، فإن السيدة البالغة من العمر 29 سنة، تنحدر من إحدى المناطق الريفية التابعة لولاية سعيدة، التي تربطها حدود مع ولاية تيارت، اضطر أهلها إلى نقلها إلى عيادة «ابن خلدون» المتخصصة في الجراحة والتوليد بفرندة لقربها من مسكنهم، حيث وضعت حملها الذي يعتبر الأول لها.

وقال الطبيب بلعربي صاحب العيادة في اتصال بـ»النهار»، إن حالتها جيدة برفقة توأمها، وشرع في رضاعة الحليب بطريقة عادية، ولم تشكل لهم أي خطورة أثناء عملية التوليد التي أشرفت عليها طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، ومن المنتظر أن يتم نقلها الى مستشفى الأطفال «كناستال» بوهران لتخضع للمراقبة الطبية أكثر، فيما ذكر مصدر مطلع، أن فصل التوأم في مثل هذه الحالات يتطلب النقل إلى الخارج، خاصة المملكة العربية السعودية، حيث تتواجد عيادة متخصصة في هذا المجال، مؤكدا أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا لتفادي أي تداعيات قد يتعرض لها التوأم.