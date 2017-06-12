وفاة طفل بعد اصطدام دراجته بعمود كهربائي في سطيف

لقي، ليلة أمس الأول، الطفل «ب.م» البالغ من العمر 15 سنة، مصرعه بعد حادث مرور خطير وقع له بحي 250 مسكن وسط مدينة بوڤاعة، شمال سطيف في حدود العاشرة ليلا. وحسب مصادر «النهار»، فإن الحادث وقع للطفل الذي كان يقود دراجته النارية، أين ارتطمت دراجته بعمود كهربائي بالقرب من الطريق الوطني رقم 47، مما خلف إصابته بجروح خطيرة في الرأس، أين تم نقله من طرف مواطنين إلى مستشفى «السعيد عوامري»، ورغم محاولة الطاقم الطبي إنقاذه، إلا أن الموت كان أسرع، فلفظ أنفاسه الأخيرة بعد حوالي ساعتين من وقوع الحادث.