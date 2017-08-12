رفضت الزواج منه فدهسها بشاحنته في القل بسكيكدة!

استقبلت، أمس، مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى «عبد القادر نطور» في القل غربي ولاية سكيكدة، شابة في عقدها الثاني من بلدية كركرة كانت في حالة حرجة للغاية، عقب العثور عليها مرمية على مستوى حي المفرزة رقم 1 في القل، من قبل بعض المواطنين، بعدما تعرضت إلى دهس خطير مع سبق الإصرار من قبل سائق شاحنة، اتضح لاحقا بأنّه خطيبها السابق، كان في حالة غضب، يترصد تحركاتها منذ أن ركبت الحافلة من مدينتها كركرة إلى غاية مسرح الجريمة في القل، حيث قال مصدر طبي لـ«النهار»، بأنّ حالتها حرجة، مما تطلّب الاتصال بمصالح الأمن المختصة، التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة.