تحطّم 5 سيارات في شجار عنيف بين مجموعتين في تيارت

تسبّب، الليلة ما قبل الماضية، شجار في تحطم ما لا يقل عن 5 سيارات من أنواع مختلفة، بعد مواجهات عنيفة بين مجموعتين من الشباب، وذكر شهود عيان لـ«النهار»، أنّ الشجار بدأ ليلا بين شخصين، إثر ملاسنات كلامية، كانت امتدادا لشجار سبق وأن شهده حي وادي الطُلبة، أحد أكبر الأحياء الشعبية بعاصمة الولاية، حيث استعمل فيه المتخاصمان العصي، تسبّب في إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، قبل أن يقوم أحدهم، يُرجح أنه كان في حالة سكر، بتحطيم عدد من السيارات التي كانت متوقفة في ذلك المكان، وكاد الأمر أن يعرف تطورا أسوأ، لولا تدخل مصالح الشرطة، التي حاصرت الوضع واضطرت المجموعات إلى الفرار، وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف المتسبّب الرئيسي في تحطُم المركبات والتحقيق متواصل معه لمعرفة شركائه.