العثور على تلميذة معلّقة بقطعة قماش في المسيلة!

عثر، مساء أول أمس، على تلميذة تدرس في الصف الثالث بمتوسطة سعيدي العيد تدعى «ب،ز»، البالغة من العمر 14 سنة، معلّقة بقطعة قماش داخل مرش في بيت عائلتها بالحي الشمالي في «تامسة» بولاية المسيلة، وقد قالت مصادر «النهار» إن الضحية لا تعاني من أي مرض أو اضطرابات نفسية، ليتم تحويلها إلى مستشفى البشير رزيق ببوسعادة، ونقلت أمس إلى مصلحة التشريح في المؤسسة الاستشفائية بولاية الجلفة، وقد تركت الحادثة حزنا كبيرا وسط معارف الضحية وزملائها، لا سيما وأن الدخول المدرسي على الأبواب، في حين، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملاسبات الحادثة.