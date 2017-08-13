الفيلم الجزائري "حظ سعيد" في مهرجان "خريبڤة" المغربي للسينما الإفريقية

ويحكي فيلم بن تومي الذي خرج إلى صالات العرض في سنة 2016 في قالب فكاهي ساخر، قصة حقيقية لفرنسي من أصول جزائرية ترشح بأعجوبة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية ممثلا للجزائر، رغم أنه لا يمتلك لا المهارة ولا التأطير ولا جواز السفر الجزائري، بالإضافة إلى كبره في السن.

وكان هذا العمل قد حاز في سنة 2016 على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الطبعة الـ32 لمهرجان "سينما بلدان البحر المتوسط" في الإسكندرية بمصر، بالإضافة إلى جائزة "الجمهور" في الدورة الـ27 لمهرجان "فاماك" للفيلم العربي بفرنسا، حيث يتنافس هذا الفيلم مع أعمال أخرى من عدة بلدان، بينها تونس، مصر، غانا، بوركينافاسو وجنوب إفريقيا.

هذا وسيعقد على هامش المهرجان، ملتقى تحت عنوان "الهوية في السينما الإفريقية"، بحضور نقّاد وجامعيين وخبراء سينمائيين من القارة الإفريقية، ويهدف مهرجان "خريبڤة" للسينما الإفريقية الذي تأسس في سنة 1977 من طرف مؤسسة بنفس الإسم، إلى ترقية وإبراز الإنتاجات السينمائية الإفريقية، كما أنه فضاء للتبادل والنقاش حول "الفن السابع" في القارة الإفريقية.