توقيف إفريقيين بحوزتهما 600 مليون مزوّرة في محطة نقل بسطيف

علمت «النهار» من مصادر حسنة الاطلاع، أن الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة عين ولمان في سطيف، تمكنت أول أمس، من توقيف رعيتين من دولة مالي في العقد الثالث من العمر، بعد معلومات تؤكد حيازتها لمبلغ مالي معتبر، قدّرته المصادر التي أوردت الخبر بـ 600 مليون سنتيم من فئتي 1000 و2000 دج، لتضيف ذات المصادر، أن العملية جاءت إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية، مفادها وجود شابين يحملان مبلغ 600 مليون سنتيم داخل كيس وهما قادمان من ولاية سطيف، ليتم توقيفهما في محطة نقل المسافرين بعين ولمان، حيث كانت هذه الأموال المعتبرة موجهة إلى شخص يقطن في ذات البلدية قصد ترويجها وعرضها للتداول، خاصة مع اقتراب فترة عيد الأضحى، أين يكثر فيها التعامل التجاري، وبعد الإلمام بكل المعلومات وتحديد مكان تواجد المشتبه فيهما، تم تكليف عناصر الفرقة بمداهمـة المكان والمشتبه فيهما داخل محطة نقل المسافرين مع حجز المبلغ المالي، لتقوم الضبطية القضائية بتحويل المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة، أين فتحت تحقيقا معمّقا معهما، أسفر عن كشف مصدر تلك الأموال المزوّرة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات، أنجز ملف جزائي ضد المعنيين بتهمة حيازة أوراق نقدية مزوّرة من العملة الوطنية وطرحها للتداول، وأحيلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، الذي أصدر أمرا يقضي بوضعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.