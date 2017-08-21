الجـزائر ضمن قائمة الـدول الأكثر تعليقا وإرسالا للصّور على «فايسبوك»

نشر كل من «فايسبوك» و«مسنجر» بيانات تُظهر مدى حب المستخدمين للتفاعل مع الصور، وكذلك نصائح سريعة وحركات تخص مشاركة الصور على كلا المنصتين، حيث استعرضت البيانات أكثر 10 دول من حيث رفع الصور على «فايسبوك»، وهي الولايات المتحدة وتايلاند والفلبين والمكسيك والبرازيل وفنزويلا والأرجنتين وأندونيسيا ومصر، أمّا الدول التي أرسلت أغلب الصور عبر فيسبوك، فكانت البرازيل والجزائر ومصر، وفيتنام والهند والمكسيك والولايات المتحدة وتايلاند والفلبين وبولندا .

وشهد يوم 19 أوت الجاري، اليوم العالمي للتصوير، المخصّص للاحتفاء بفن التصوير الفوتوغرافي، وبهذه المناسبة، تمّ تقديم مساعدة للمستخدمين حول العالم للاستفادة بأقصى قدر ممكن من مشاركة الصور عبر «فايسبوك» و«مسنجر»، اللذان يوفران نماذج جديدة لمشاركة الصور، حيث يتم رفع سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو ليتعرف أصدقاء المستخدم على ما يقوم به، ويتيح كل من التطبيقين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقاء المستخدم كلما رغب في ذلك على مدار اليوم، ومن ثم تختفي سلسلة الصور ومقاطع الفيديو بعد مرور 24 ساعة، ولن تظهر على صفحته أو على «المسنجر» الخاص به.

ومن الخدمات التي يقدّمها «فايسبوك» و«مسنجر»، الاحتفاظ بالذكريات في مكان واحد مع خاصية الألبومات، حيث يوفر أحدث تغييرات خاصية الألبومات طريقة أسهل للمستخدمين للاحتفاظ بالصور التذكارية ومشاركتها في مكان واحد مع المزيد من إمكانية مشاركة المحتوى، والقدرة على متابعة أو عدم متابعة ألبومات معينة، وكذلك التعاون مع الأصدقاء والتعرف على أحد الإضافات، واستعراض أفضل ألبوماتك مباشرة عبر صفحتك الشخصية.