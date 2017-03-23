بالفيديو...أول رد لحاكم الشارقة حول تصريحاته عن استقلال الجزائر

و في اعتذاره للجزائريين كشف حاكم الشارقة أن حديثه في معرض لندن حول استقلال الجزائر فهم خطأ بسبب الاختصار.هذا وكانت تصريحات سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة قد صنعت جدلا كبيرا، حيث أجرى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اتصالا هاتفيا مع الوزير الأول، عبد الملك سلال، لاستدراك تصريحات حاكم الشارقة، التي أطلقها في حق الثورة التحريرية، وتاريخ مناضليها . وأشاد الشيخ منصور بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين الإمارات والجزائر.

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