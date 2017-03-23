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بالفيديو...أول رد لحاكم الشارقة حول تصريحاته عن استقلال الجزائر

نشر يوم 2017/03/23 56470 0 النهار أون لاين بالفيديو...أول رد لحاكم الشارقة حول تصريحاته عن استقلال الجزائر
في خرجة منتظرة، عبر سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عن عميق تقديره واحترامه ووده للأشقاء في الجزائر، وهذا بعد التصريحات النارية في حق تاريخ الثورة التحريرية.

و في اعتذاره للجزائريين كشف حاكم الشارقة أن حديثه في معرض لندن حول استقلال الجزائر فهم خطأ بسبب الاختصار.هذا وكانت تصريحات سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة قد صنعت جدلا كبيرا، حيث أجرى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اتصالا هاتفيا مع الوزير الأول، عبد الملك سلال، لاستدراك تصريحات حاكم الشارقة، التي أطلقها في حق الثورة التحريرية، وتاريخ مناضليها  وأشاد الشيخ منصور بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين الإمارات والجزائر.

 

 

الفيديو

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فريد - الجزائر 2017-03-24T23:22:09+00:00
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https://www.youtube.com/watch?v=lgRBmLYY5tA
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w - alg 2017-03-24T20:22:17+00:00
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لا نقبل اعتذارك حتى ترمد أنفك في جبال الأوراس
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Abu_Yussef - Algeria 2017-03-24T02:55:25+00:00
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وأنا أدرس في أحد الجامعات الكندية، كان الأستاد يتمتم، حتى لا يقول إن من أنشأ الخوارمات logarithme، هو مسلم، تعلمت أن الغرب يزور التاريخ، لتقليل من شأن كل ماهو مسلم، و العرب يزورون التاريخ لإنقاص قيمة بعضعهم لبعض، ياأخي أنت وقد زرت الجزائر، هل هدا بلد يعطى لسواد العيون، فرنسا من حسدت عبد الناصر في تأميم قناة السويس وشنت على مصر العدوان الثلاثي مع بريطانيا وإسرائيل سنة 1956، تهدي الجزائر الإستقلال، تب إلى الله، إن قولك يستلزم التوبة وليس الإعتدار.
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2017-03-24T00:18:18+00:00
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من كان يبغي ودنــــا فعلـى الكرامة و الرحــب ___أو كان يبغي ذلنــــا فلـه المهانـة و الحــرب
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توهامي كتاب - سطيف 2017-03-23T19:13:07+00:00
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واحد يسب و الآخر يعتذر لمن .
ان السلطة لم تسمع أي حاجة فالشعب الوحيد هو المجروح في تاريخه يوم من طرف المصاروة و يوم من طرف هذا الصعلوك.
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عباس شريط - البليدة 2017-03-23T18:02:33+00:00
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.. قبلة الثورة والثوار بقدر ما يجهلها حاكم الشارقة بقدر مايقدرها المناس العظماء ويقدسها الشرفاء فاين حاكم الشارقة منهم ؟
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Azzedine-BBH - Algérie 2017-03-23T15:58:13+00:00
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...ما الذي دفع بالامير على التطاول على سمعة بلد عربي مسالم كالجزائر الابية ؟؟؟ والله لم أفهم ما يجري في سوق السياسة العربية !!!؟
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جزائري ابن الشهداء - اوروبا 2017-03-23T13:11:11+00:00
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الصمت متعة في زمن الثرثرة والحديث قياس .
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الناقد - الجزائر 2017-03-23T12:41:38+00:00
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الله يرحم الهواري، ما كان لأمثال هؤلاء البراغيث أن يتطاولوا على الجزائر لو كان موجوداً !
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عبد الله - القبة الجزائر 2017-03-23T12:23:39+00:00
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حتى الرد فيه علو واستكبار؟؟؟ يا أخي كون صريح وقل: اعتذر..أخطأت..؟؟؟ بدل من قولك: فهم كلامي خطأ..؟؟ وكأننا حمر مستنفرة ؟؟ لا نفهم و... أصابنا الهوان والذل في كل الميادين... نسأل الله العافية...
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معدناش وميخصناش - باب الوادي 2017-03-23T11:44:43+00:00
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من المقروض أن يعتدر ويشرح أخطأه الي الصحفين الدين كان يستمعون له لما تكلمة علي انساتية دوقول ...أما نحن نعرف جيدا فرنسا ودوقول و فرنسا تعرفر جيدا الشعب الجزائري ......في أول تصريح الصحفين كتب ونشرو مقلاتهم علي انسانية دوقول وكيف تصدق علينا بالاستقلال.....المهم من هنا فصاعدا يجب علي أي حاكم عربي يفكر ألف مرة لكي يتكلم علي الجزائر وثورة الجزائر المجيدة........أما الغرب فيقول ميشاؤون
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عامر - الجزاءر 2017-03-23T11:43:33+00:00
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كما يقول الجزايري ياو طب طب روح انسمر لفلايك .الكرطوشه ما انولي.احنا رجال عليكم .الخليج كله ما اجيش دال دو صول في ولايه نمنزاسة الله ابارك خمسة في عيونكم
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السعيد الاسعد - alg 2017-03-23T11:40:29+00:00
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هذا يسمى التلاعب بشعور الاخر و كذالك جس للنبض ____________________ السؤال مطروح___من وراء هذا التصريح الغير مسؤل و للتذكيرك يا شيخ الشارقه الجزائري يولد وهو ثائر اسئل كم من ام توفت وهي تلد مولودا ثائر
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بوكوحرام - الجزائر 2017-03-23T11:28:26+00:00
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حاكم الشارقة انسان مريض وخرف وفي الاصل هو عميل لليهود من فترة طويلة ..
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faraj - el oued souf 2017-03-23T11:16:09+00:00
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كيف اسئ فهمه ماهي واضحة لاتحتاج الى تاويل.رب عذر اقبح من ذنب.في ذكرى عيد النصر تنبش في شهداء الثورة وتمدح المجرم قاتل النساء والاطفال .اي اختصار تتحجج به.ماهي تفوح البقضاء من افواهكم وما تخفي صدوركم اكبر.الاعتذار ليس بهذه الكيفية ترمينا بعدم الفهم.نحن فهمناك صح .وفكرتك عن الجهاد في الثورة هو الخطاء .
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