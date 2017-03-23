الجزائر تسدد مساهمتها في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية

وبذلك تؤكد الجزائر مجددا بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، دعمها الدائم والمستمر لنضال الشعب الفلسطيني وكذا وقوفها الدائم الى جانبه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق ذات البيان .وقد أكدت الجامعة العربية مرارا أن الجزائر كانت من بين الدول العربية القليلة التي إلتزمت فعلا بدفع كل ما عليها من التزامات لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وذلك منذ أن أقرت في قمتها المنعقدة في بيروت (مارس 2002) القرار رقم 224 الذي نص على دعوة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 330 مليون دولار لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح أبريل 2002 قابلة للتجديد التلقائي لمدة ستة اشهر اخرى .

ومنذ ذلك التاريخ قام مجلس الجامعة سواء على مستوى القمة وزراء الخارجية، بإصدار القرارات المجددة لتقديم هذا الدعم دون إنقطاع، وتم إعتماد نفس نظام توزيع نسب المساهمات الدول في ميزانية الجامعة العربية لتحديد الحصة التي يجب على كل دولة عربية دفعها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية, وعليه حددت نسبة مساهمة الدولة الجزائرية ب8 بالمائة اي ما قيمته 8 . 52 مليون دولارسنويا.