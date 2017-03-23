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الجزائر تسدد مساهمتها في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية

نشر يوم 2017/03/23 24808 2 النهار أون لاين الجزائر تسدد مساهمتها في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية
قدمت الجزائر اليوم الخميس شيكا بقيمة 26.4 مليون دولار، للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يمثل مساهمتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، برسم الشطر الأول من السنة المالية الجارية 2017 ، حسبما جاء في بيان لسفارة الجزائر بالقاهرة.

وبذلك تؤكد الجزائر مجددا بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، دعمها الدائم والمستمر لنضال الشعب الفلسطيني وكذا وقوفها الدائم الى جانبه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق  ذات البيان .وقد أكدت الجامعة العربية مرارا أن الجزائر كانت من بين الدول العربية  القليلة التي إلتزمت فعلا بدفع كل ما عليها من التزامات لدعم نضال الشعب  الفلسطيني،  وذلك منذ أن أقرت في قمتها المنعقدة في بيروت (مارس 2002) القرار  رقم 224 الذي نص على دعوة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية  الفلسطينية بمبلغ 330 مليون دولار لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح أبريل 2002  قابلة للتجديد التلقائي لمدة ستة اشهر اخرى . 

ومنذ ذلك التاريخ قام مجلس الجامعة سواء على مستوى القمة  وزراء الخارجية، بإصدار القرارات المجددة لتقديم هذا الدعم دون إنقطاع، وتم إعتماد نفس نظام توزيع نسب المساهمات الدول في ميزانية الجامعة العربية لتحديد الحصة التي يجب  على كل دولة عربية دفعها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية, وعليه حددت نسبة مساهمة الدولة الجزائرية ب8 بالمائة اي ما قيمته 8 . 52 مليون دولارسنويا.

 

 

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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2017-04-04T23:59:19+00:00
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ليس هناك مجال للشك بان الجزائر تبقى ثابتتا في دعم النضال الفلسطيني ,لاكن لا يختلف اثنان على ان النضال الفلسطيني ,بقيادة السلطة الفلسطينية ,لايمكن باية حال من الاحوال تعريفه بالنضال ,لان ركائزه مبنية على تحقيق مصالح اسرائيل العليا ,من خلال الغاء الكفاح المسلح الفلسطيني وتعويضه بالتنسيق الامني,الذي من خلاله شرعت العمالة والخيانة كوسيلة تظليلية لاجل خدمت فلسطين وحرمت المقاومة في قاموس السلطة .هل حقا هذه الاموال تذهب للشعب الفلسطيني ولقضيته ,او انها تذهب لتستيد اجور من ينسقون امنيا مع اسرائيل ؟ لهذا وجب الوقوف ميدانيا وبالادلة على كيفية صرف اموال
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hakim - algerie 2017-03-26T16:03:51+00:00
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yemme hazmi sarwali , blade miki
0
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