أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الحدث

وفد من الجامعة العربية في الجزائر لمراقبة الإنتخابات التّشريعية

نشر يوم 2017/03/25 3916 0 النهار أون لاين وفد من الجامعة العربية في الجزائر لمراقبة الإنتخابات التّشريعية
تصل بعثة من جامعة الدّول العربيّة غدا الأحد، إلى الجزائر في مهمّة رسميّة، للمشاركة في مراقبة الإنتخابات التّشريعية المقرّر إجراؤها في الرابع من ماي المقبل. حسب بيان للجامعة العربية.

وتأتي مهمّة البعثة التي تترأسها السفيرة هادية صبري مدير أمانة شؤون الإنتخابات، تلبية لدعوة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.وأفاد بيان للجامعة العربية، السّبت، أنّه من المقرّر أن يلتقي الوفد خلال مهمّته بالجهات المعنية، بدءاً من اللّجنة الوطنيّة المكلّفة بتنظيم الإنتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مروراً بالمسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والإتصال، وسلطة الضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في السباق البرلماني.

وأضاف البيان أنّ هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على آخر الإجراءات المتّخذة في إطار الإعداد لهذه الإنتخابات، وإتمام كافة الترتيبات المتعلّقة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية، والإستماع إلى مختلف الملاحظات والرؤى حول مجريات العملية الإنتخابية".

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا