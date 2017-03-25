وفد من الجامعة العربية في الجزائر لمراقبة الإنتخابات التّشريعية

وتأتي مهمّة البعثة التي تترأسها السفيرة هادية صبري مدير أمانة شؤون الإنتخابات، تلبية لدعوة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.وأفاد بيان للجامعة العربية، السّبت، أنّه من المقرّر أن يلتقي الوفد خلال مهمّته بالجهات المعنية، بدءاً من اللّجنة الوطنيّة المكلّفة بتنظيم الإنتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مروراً بالمسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والإتصال، وسلطة الضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في السباق البرلماني.

وأضاف البيان أنّ هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على آخر الإجراءات المتّخذة في إطار الإعداد لهذه الإنتخابات، وإتمام كافة الترتيبات المتعلّقة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية، والإستماع إلى مختلف الملاحظات والرؤى حول مجريات العملية الإنتخابية".