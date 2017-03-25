النهار تطفئ الأضواء في استوديوهاتها خلال النشرة وهذا هو السبب

أطفئت قناة النهار أضواء استوديوهاتها خلال النشرة الاخبارية، مشاركة في تظاهرة ساعة الأرض عبر قطع التيار الكهربائي والتي أطلقتها وزارة الموارد المائية والبيئة، بداية من الساعة 20:30 الى 21:30 عبر أبرز المباني العمومية والمعالم بالجزائر العاصمة وبولايات الوطن ساعة واحدة، بهدف تحسيس مختلف المؤسسات والإدارات وكذا الجمهور العريض بأهمية اقتصاد الطاقة ومكافحة الاحتراز المناخي.

وشارك تلفزيون النهار بهذه المناسبة باطفاء معظم أضماء مقره وحتى الاستديو الذي ينقل في هذه الاثناء نشرة الحصاد الاخباري، مساهمة في هذا الحدث لتحسيس الجمهور بأهمية اقتصاد الطاقة.

وتشرف وزارة الموارد المائية والبيئة على التظاهرة بمشاركة كل من الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" وولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية والبلديات وكذا مركز تنمية الطاقات المتجددة ووكالة دعم تشغيل الشباب والمجتمع المدني ممثلا في النادي الأخضر لحماية البيئة وجمعية "سيدرا" وغيرها.

ويتواصل الحصاد الاخباري على مدار ساعة بدون اضاءة في جو حماسي بين الزملاء المنشطين.