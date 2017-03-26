رئيس الكونغو يقوم بزيارة بدعوة من الرئيس بوتفليقة غدا الإثنين

وجاء في البيان "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يقوم فخامة رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو بزيارة دولة إلى الجزائر من 27 إلى 30 مارس 2017". "تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة و الأخوة التاريخية التي تربط البلدين وستسمح لكلا الطرفين باستعراض تعاونهما الثنائي و تحديد سبل ووسائل تفعيله وتكييفه للفائدة المشتركة للشعبين الشقيقين" يضيف البيان. و أشار البيان إلى أن المحادثات التي ستجرى بين رئيسي الدولتين ستسمح لهما "بالتشاور حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي تواجهها البلدان الافريقية لضمان السلم و الأمن و الاستقرار في القارة و كذا تطورها على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي".