قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس يفرج عن داعشي هدد أنيس رحماني بالقتل

وأوضح أنيس رحماني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إن القاضي أمر بالإفراج عن داعشي هددني بالقتل، معلقا بقوله أن "التصدي للإرهاب يتطلب أن يكون الوعي في كل المجتمع".

وأضاف الزميل رحماني أنه قرر من جهته إلغاء المتابعة القضائية ضد الداعشي الذي هدده بالقتل، بعدما أيقن أن مسؤولية مواجهة الإرهاب والتصدي له يتحملها الجميع.

وقد مثل الداعشي وهو طالب ثانوي من برج بوعريريج أمام قاضي التحقيق بمحكمة الأحداث، بعدما ثبت أنه وجه رسائل تهديد بالقتل ذبحا، لأنيس رحماني عبر حسابه على فايسبوك.

وقد استعمل صاحب التهديدات عبارات توحي بتأثره بفكر تنظيم داعش الإرهابي، كما ردد في العديد من المرات شعارات تمجد التنظيم.