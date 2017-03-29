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قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس يفرج عن داعشي هدد أنيس رحماني بالقتل

نشر يوم 2017/03/29 6449 0 النهار أون لاين قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس يفرج عن داعشي هدد أنيس رحماني بالقتل
أعلن المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني أن قاضي الأحداث بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، قد أمر بالإفراج عن داعشي هدده بالقتل، وذلك بعد جلسة مثل فيها أمامه للتحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالإشادة بتنظيم إرهابي والتهديد بالقتل.

وأوضح أنيس رحماني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إن القاضي أمر بالإفراج عن داعشي هددني بالقتل، معلقا بقوله أن "التصدي للإرهاب يتطلب أن يكون الوعي في كل المجتمع".

وأضاف الزميل رحماني أنه قرر من جهته إلغاء المتابعة القضائية ضد الداعشي الذي هدده بالقتل، بعدما أيقن أن مسؤولية مواجهة الإرهاب والتصدي له يتحملها الجميع.

وقد مثل الداعشي وهو طالب ثانوي من برج بوعريريج أمام قاضي التحقيق بمحكمة الأحداث، بعدما ثبت أنه وجه رسائل تهديد بالقتل ذبحا، لأنيس رحماني عبر حسابه على فايسبوك.

وقد استعمل صاحب التهديدات عبارات توحي بتأثره بفكر تنظيم داعش الإرهابي، كما ردد في العديد من المرات شعارات تمجد التنظيم.

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2017-03-29T16:12:47+00:00
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combien votre anissa rahmani a fait chanter et menacer dans els annees 90 et 2000????? kama toudine toudane
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