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بن صالح يتحادث مع الرئيس الصومالي

نشر يوم 2017/03/29 3515 0 خ.صديق بن صالح يتحادث مع الرئيس الصومالي

تحادث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء، بالبحر الميت بالأردن، مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد.  

وبهذه المناسبة  هنأ بن صالح باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الصومالي بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد في 8 فيفري الفارط.  

كما عرض عبدالله محمد واقع الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والانساني في بلده وتطرق إلى التحديات التي يواجها الشعب الصومالي لا سيما الارهاب. وقدم  الرئيس الصومالي شكره للجزائر على المساعدة المتعددة الأشكال التي تمنحها للصوماليين.  

يشارك رئيس مجلس الأمة في اشغال القمة العربية الـ28 بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. 

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