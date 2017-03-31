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باريس تفرج عن فرنسي هدد بقتل الجزائريين عبر شريط فيديو على طريقة داعش

نشر يوم 2017/03/31 17643 1 النهار أون لاين باريس تفرج عن فرنسي هدد بقتل الجزائريين عبر شريط فيديو على طريقة داعش
تم إلقاء القبض على فرنسي هدد االجزائريين بالقتل عبر فيديو، وصدر في حقه السجن سنة مع وقف التنفيذ، الأمرالذي أثار غضب ممثلي الجالية الجزايرية المقيمة في فرنسا، مؤكدين أن على السلطات الفرنسية أن تسلط عقوبة أكثر قصوى في حقه.

المواطن الذي قام بتهديد الجزائريين بالقتل ودعا إلى قتلهم عبر فيديو، هو فرنسي يقطن بباريس، وهو عضو سابق بالمنظمة السرية الفرنسية التي تأسست بعد هجمات باريس ونيس، وتعد هذه الحركة امتدادا  لمنظمة "OAS" الإرهابية التي كانت نتشط في الجزائر، وقتلت المئات من الجزائريين منذ تأسيسها سنة 1961 إلى غاية الاستقلال.من جهته قال رئيس فيدرالية الجمعيات الجزائرية في فرنسا، نستنكر حكم السجن سنة مع وقف التنفيذ في حق هذا المواطن،  لأنها قليلة، فلو كان جزائري قام بتهديد فرنسيين بالقتل لما كانت نفس العقوبة، وقال أن هذا الحكم غير صارم. 

 

 

 

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الوطني - الجزائر 2017-04-06T10:01:34+00:00
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قلناخا للمرة 1000 ان الارهاب من صناعة فرنسا وما هذا الا قطرة في بحر وهذا ليس بجديد فكلمة ارهاب اصلا استعملتها فرنسا في القرنين المضيين ضد احسن اطارات الجزائر من شهداء واهالي رافضين فرنسا دون ان ننسى العلماء وعلى رائسهم العربي التبسي الابراهيمي ابن باديس .. والقائمة طويلة
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