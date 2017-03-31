باريس تفرج عن فرنسي هدد بقتل الجزائريين عبر شريط فيديو على طريقة داعش

المواطن الذي قام بتهديد الجزائريين بالقتل ودعا إلى قتلهم عبر فيديو، هو فرنسي يقطن بباريس، وهو عضو سابق بالمنظمة السرية الفرنسية التي تأسست بعد هجمات باريس ونيس، وتعد هذه الحركة امتدادا لمنظمة "OAS" الإرهابية التي كانت نتشط في الجزائر، وقتلت المئات من الجزائريين منذ تأسيسها سنة 1961 إلى غاية الاستقلال.من جهته قال رئيس فيدرالية الجمعيات الجزائرية في فرنسا، نستنكر حكم السجن سنة مع وقف التنفيذ في حق هذا المواطن، لأنها قليلة، فلو كان جزائري قام بتهديد فرنسيين بالقتل لما كانت نفس العقوبة، وقال أن هذا الحكم غير صارم.