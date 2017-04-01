علي عية يفجر فضيحة.. سيارات رباعية الدفع تشترى بأموال الزكاة

انفجر إمام المسجد الكبير في العاصمة علي عية، غضبا حول مصير أموال الزكاة التي تذهب الى تجهيز بعض الأمور وشراء حواسيب وسيارات رباعية الدفع من جهات مجهولة، واستغلال هذه الأموال في غير موضعها ما يعارض ما نصت عليه الشريعة الاسلامية على حد قوله.

وأكد الشيخ علي عية لدى نزوله ضيفا على بلاطو تلفزيون النهار، أن أموال صندوق الزكاة لا تتخذ مجراها الصحيح مشيرا أن هناك جهات تستغل أموال الصندوق لأغراضها الشخصية لشراء سيارات وتجهيزات وهذا لا يجوز شرعا كما أوضح علي عية.