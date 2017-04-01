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علي عية يفجر فضيحة.. سيارات رباعية الدفع تشترى بأموال الزكاة

نشر يوم 2017/04/01 78754 4 خ.صديق علي عية يفجر فضيحة.. سيارات رباعية الدفع تشترى بأموال الزكاة

انفجر إمام المسجد الكبير في العاصمة علي عية، غضبا حول مصير أموال الزكاة التي تذهب الى تجهيز بعض الأمور وشراء حواسيب وسيارات رباعية الدفع من جهات مجهولة، واستغلال هذه الأموال في غير موضعها ما يعارض ما نصت عليه الشريعة الاسلامية على حد قوله.

وأكد الشيخ علي عية لدى نزوله ضيفا على بلاطو تلفزيون النهار، أن أموال صندوق الزكاة لا تتخذ مجراها الصحيح مشيرا أن هناك جهات تستغل أموال الصندوق لأغراضها الشخصية لشراء سيارات وتجهيزات وهذا لا يجوز شرعا كما أوضح علي عية.

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ALI+ ALGRER - الجزائر 2017-04-02T19:34:30+00:00
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**تكلمنا كثيرا عن الخوانة والخائنون منهم حتى من هو في السجن مدير عنابة ومدير الشلف والكثير منهم مغطى بالمعرفة= أقول لكل مصالح الأمن حسبنا الله فيكم راقبوا اموال الزكاة والأولوية أنكم تقرعون ابواب اللصوص في الشؤون الدنيوية وربنا أياجركم لأن السرقة باسم الدين كبيرة الكبائر
** قلنا من قبل أن الشؤون الدينية لاتعطوها الزكاة يااصحاب الأموال الزكاة تسرق راقبوا وحاسبوا فان اللصوص يلتوون بطرق خاصة لسرقة اموال الزكاة **فما دخل بنك البركة في زكاة الأموال التي يخرجها الاغنياء لتعطى للفقراء ما سمعنا بهذا شرعا الزكاة توزع حينا فلا تدس حرام خيانة اموال الف
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2017-04-02T15:29:09+00:00
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هذه ضربة للطماعين و المختلسين...و ما أجمل شيوخ الامة مثل (الشيخ عية) الذين يقولون الحق و لايخشون لومة لائم هذا هو دورهم الحقيقي في تنوير الأمة و ليس من شيوخ التبزنيس و الشيتة...راك فاهم.
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naser - dzقصر الشلالة 2017-04-02T14:14:10+00:00
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الي مايخافش من ربي ما يشريش 4-4 يشري شاحنة 4-4 ريو-ريو
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benchikh - Algérie 2017-04-02T07:56:41+00:00
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هل هده ضربة لفريضة الزكاة !!!????ما اخطر الشيوخ اليوم ,,هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
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