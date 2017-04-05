جريدة "ليبيرتي" تدخل في أزمة مالية.. والعمال يثورون ضد الإدارة

دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرع جريدة "ليبيرتي" الناطقة باللغة الفرنسية إلى عقد جمعية عامة يوم في العاشر أفريل المقبل، على خلفية التجاوزات التي ترتكبها إدارة الجريدة حسب بيان للاتحاد.

وأضاف المصدر أن التسيير الكارثي أدخل الجريدة في أزمة مالية سيما القرار غير الحكيم الذي اعتمد مؤخرا والقاضي برفع سعر بيع الجريدة إلى 30 دينار، ضف إلى ذلك انتهاك بنود الاتفاقية الجماعية الممضاة بين الإدارة وعمال الجريدة ورفضها الإستجابة للمطالب المرفوعة من قبل الاتحاد وهي الوضعية التي أدخلت جريدة ليبيرتي في أزمة مالية حادة منذ عامين.

ودعت النقابة في بيانها جميع عمال الجريدة لحضور الجمعية العامة التي ستعقدها الهيئة يوم 10 أفريل المقبل لايجاد حل للوضعية.