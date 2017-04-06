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بالفيديو وزير الصحة يستقبل خالتي صليحة ويعلن تكفّّّّله بقضية ابنتها

نشر يوم 2017/04/06 3279 1 كاملية.ع بالفيديو وزير الصحة يستقبل خالتي صليحة ويعلن تكفّّّّله بقضية ابنتها
استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، خالتي صليحة التي ناشدت المحسنين من أجل انقاذ ابنتها من مرض السرطان.

وأعلن عبد المالك بوضياف تكفله أمام خالتي صليحة عن تكفله بقضية ابنتها البالغة من العمر 24 سنة، مصابة بالسّرطان.

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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2017-04-06T19:43:07+00:00
تعقيب
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نعم هذا سلوك انساني وحضاري يجب الثناء عليه ,لاكن الى متى يبقى المواطن الجزائري الذي يحتاج الى علاج من هذا المستوى ,ان يشهر به اعلاميا او ان يمد يده الى المحسنين لكي يجد سبيلا لعلاجه .؟؟
هذه الحالة وحلات اخرى ,اظهرت ان هناك خلل ما ؟في مفصل ما ؟في المنظومة الصحية ,ولزام على وزارة الصحة ان تجد هذا الخلل,لتجعل من الامكانيات التي تقدمها اللدولة لشعبها في المجال الصحي ,في متناولهم ,جفاظا على كرامتهم .نجن في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ,التي سنت مجانية العلاج والتعليم ...وتعمل دون هوادة للحفاظ على كرامة مواطنيها والتي هي من كرامتها هي كدولة ا
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