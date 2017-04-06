بالفيديو وزير الصحة يستقبل خالتي صليحة ويعلن تكفّّّّله بقضية ابنتها

وأعلن عبد المالك بوضياف تكفله أمام خالتي صليحة عن تكفله بقضية ابنتها البالغة من العمر 24 سنة، مصابة بالسّرطان.
التعليقات 1
هذه الحالة وحلات اخرى ,اظهرت ان هناك خلل ما ؟في مفصل ما ؟في المنظومة الصحية ,ولزام على وزارة الصحة ان تجد هذا الخلل,لتجعل من الامكانيات التي تقدمها اللدولة لشعبها في المجال الصحي ,في متناولهم ,جفاظا على كرامتهم .نجن في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ,التي سنت مجانية العلاج والتعليم ...وتعمل دون هوادة للحفاظ على كرامة مواطنيها والتي هي من كرامتها هي كدولة ا
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