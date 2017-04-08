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أنيس رحماني يغرد في تويتر ويرد بالصور على إشاعات نشرتها صحيفة مغمورة

نشر يوم 2017/04/08 118917 14 النهار أنيس رحماني يغرد في تويتر ويرد بالصور على إشاعات نشرتها صحيفة مغمورة
نشر المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني، صورة للصحافيين لميس زبيري وبلال عميني، داخل مقر قناة النهار، وبرفقتهما مجموعة من الزملاء.

وقال الزميل أنيس رحماني على حسابه الرسمي على تويتر، إن الزميلان لميس وبلال عميني ما يزالان في بيتهما النهار ووسط إخوانهما، مضيفا بالقول أن الأسرة الواحدة لا يغيرها كلام الحاقدين ولا أطماع المتربصينوبدا أن تغريدة المدير العام لمجمع النهار جاءت في شكل رد صاعق ومفحم على ما نقلته صحيفة عن حسابات فايسبوكية، بشأن مغادرة الزميلان لميس وبلال للنهار واستقالتهما، وذلك دون بذل أدنى جهد للتأكد من صحة الخبر.

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ahmed - jijel 2017-04-12T09:49:26+00:00
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قناة العوام من الناس من شيوخ وعجائز لايقرؤون ولايكتبون صم بكم عمي فهم لايعقلون .والله كلما ازدادت نسبة مشاهدة قنوات النهار والشروق وغيرهم .فهذا دليل على تفشي الجهل والامية في مجتمعنا وان الناس لم يبلغوا ادنى درجة من الوعي .
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ربوح مختار - عين الصفراء ولاية النعامة 2017-04-09T22:21:06+00:00
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الله يفقكم المزيد من التالق
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2017-04-09T13:10:01+00:00
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مزيد من التألق لقناة النهار لا يهمكم كلام الحاسدين
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la même chose 2017-04-09T12:27:11+00:00
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Et ou est la différence ?
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عبد الحليم - biskra 2017-04-09T11:29:30+00:00
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السلام عليكم ، وشكرا لقناة النهار ، الله يحفظكم للجزائر
للإشارة فقط فالشكل الجديد للموقع ليس جميلا وصعب الإستعمال ولو حبذا لو ترجعونا الشكل القديم فقط ، وبارك الله فيكم
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أحمد - القليعة / تيبازة 2017-04-09T10:22:08+00:00
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إن الزميلين و ليس إن الزملان / مغادرة الزميلين و ليس مغادرة الزميلان .. أخطاء لا يرتكبها تلميذ في الابتدائي أكبر من الاشاعة التي كتبتها تلك الصحيفة . تعلموا العربية أو أكتبوا بالدارجة أرحم لكم و لنا و للغة العربية .
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rachid - setif 2017-04-09T09:13:43+00:00
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تدريجيا نحو الموضوعية..النهار بخطى ثابتة لكن نأملالديبلوماسية التامة في النقد و التعبير عن الراي المخالف مهما كاااااان الاتجاه. شكرااااا فالجزائر واحدة و للجميع ،حفظها الرحمن.
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2017-04-09T08:45:57+00:00
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مشكلتكم في اذهانكم انه صحافيين من جراءيد الاخرى هي من تنشر عليكم فقط يعني حاسدينكم اما شعب يحبكم هذا على تقوقعتو .انا معندي حتى علاقة بصحافة ومن جنوب صحيفتكم عندي عامين مقريتهاش ونكرهكم على نيفاقكم
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ana - الجزائر الحبيبة 2017-04-09T07:26:07+00:00
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المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم...لم الحسد والغيرة التي قال عنها أيضا صلى الله عليه وسلم أنها تأكل الحسبات كما تأكل النار الحطب أحذروا مداخل الشيطان يا ناس
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ناجي - Algérie 2017-04-09T06:57:15+00:00
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لتبقى النهار محافظة على تألقها مع التشبث بالحكمة القائلة: "وهل يضرّ السّحابَ نباح الكلاب"، مع اقتراح التدقيق اللغوي لما يُنش على الصفحة الإلكترونية.
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2017-04-09T02:22:18+00:00
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ربي يوفقكم
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kamel - batna 2017-04-08T17:30:06+00:00
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vous ete des menteurs
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Rami - البسباس/ الطارف 2017-04-08T17:24:56+00:00
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يعطيكم الصحة جماعة النهار
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2017-04-08T14:47:46+00:00
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ربي يحفظكم جماعة نهار وصحوفيها وبتوفيق لي مقدم نشرة الأخبار رياضة حكيم
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