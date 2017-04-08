أنيس رحماني يغرد في تويتر ويرد بالصور على إشاعات نشرتها صحيفة مغمورة

وقال الزميل أنيس رحماني على حسابه الرسمي على تويتر، إن الزميلان لميس وبلال عميني ما يزالان في بيتهما النهار ووسط إخوانهما، مضيفا بالقول أن الأسرة الواحدة لا يغيرها كلام الحاقدين ولا أطماع المتربصين. وبدا أن تغريدة المدير العام لمجمع النهار جاءت في شكل رد صاعق ومفحم على ما نقلته صحيفة عن حسابات فايسبوكية، بشأن مغادرة الزميلان لميس وبلال للنهار واستقالتهما، وذلك دون بذل أدنى جهد للتأكد من صحة الخبر.