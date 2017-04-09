النهار تعزي وتتضامن مع الشعب المصري إثر الإعتداء الإرهابي

قدم مجمع النهار تعازيه الخالصة للشعب المصري إثر التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 44 شخصا.

وأبدى تلفزيون النهار تضامنه ودعمه للشعب المصري الشقيق في هذا المصاب، بسبب الأعمال الإرهابية التي عانت منه الجزائر سنوات التسعينات.

كما دعا الزميل ياسر لعربي في نشرة الحصاد المسائي الله، أن يحفظ مصر الشقيقة، وأن ينزل رحمته على الشعب المصري وأن يطفئ نار الفتنة في البلد الشقيق.

وكان قد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، كما أعلن القائد الأعلى للقوات المصرية عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب لحماية مصر ومنع المساس بمقدراتها.