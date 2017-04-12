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الأميرة الإماراتية هند بنت عبد العزيز القاسمي تعبر عن إعجابها بمنتوجات جزائرية

نشر يوم 2017/04/12 12468 4 عمر.ت الأميرة الإماراتية هند بنت عبد العزيز القاسمي تعبر عن إعجابها بمنتوجات جزائرية
عبرت رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة، الأميرة هند بنت عبد العزيز القاسمي، خلال زيارتها لمجمع النهار، عن إعجابها ببعض المنتوجات الجزائرية سيما مشروبات حمود بوعلام الغازية.

وقالت الأميرة هند بنت عبد العزيز القاسمي، أثناء حديثها مع المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني، ومديرة نشر جريدة النهار السيدة سعاد عزوز، أنه "خلال زيارتها إلى الجزائر أعجبت ببعض المنتوجات الوطنية منها مشروبات حمود بوعلام الغازية، خاصة "سيليكتو". وأضافت، أنه هناك منافسين على غرار شركتي كوكا كولا وبيبسي، يمنعون الشركات الوطنية المختصة في المشروبات الغازية من تصدير منتجاتهم على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا يمكن لأحد أن يمنعها من إدخال مثل هذه المنتاجات إلى أسواقها، وذلك لحماية شعبها من شرب المنتوجات الغازية الغربية.

 

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رشيد الجزائر العظيمة - الجلفة 2017-04-14T22:42:09+00:00
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هههههههه الامارات كل حكامها خونة والدليل رضلا الغرب عنها والدليل الاكبر ايضا وجود قوات اماراتية تعمل مع الناتو في افغانستان
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2017-04-12T20:28:08+00:00
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حمود بوعلام ؟ بهدلتوا بارواحكم، جهال ولحلحين
0
الوطني - الجزائر 2017-04-12T18:04:52+00:00
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مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا يمكن لأحد أن يمنعها من إدخال مثل هذه المنتاجات إلى أسواقها، وذلك لحماية شعبها من شرب المنتوجات الغازية الغربية............ والله عجبتني هذه الجملة وهذا دليل على ان الامارات تطورت بعدم وجود الخونة والعملاء القدم والجدد لهذا تمكنت من بناء دولة عصرية مرأة تقول لا احد يمنعنا من شراء ما نريده ... يا سيدتي الجزائرلا مزال العملاء والخونة هم من يفرض منطقه ويريد تسويق كل ما هو فرنسي على حساب احسن المنتوجات العالمية الله يرحمك يا بومدين 1000 مرة..
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delloul belgacem - usa 2017-04-12T17:09:32+00:00
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السلام عليكم شكرا جزيلا لقناة النهار على المجهودات المبذولة وعلى طاقمها الشاب احسن قناة بأمتياز
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