الأميرة الإماراتية هند بنت عبد العزيز القاسمي تعبر عن إعجابها بمنتوجات جزائرية

وقالت الأميرة هند بنت عبد العزيز القاسمي، أثناء حديثها مع المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني، ومديرة نشر جريدة النهار السيدة سعاد عزوز، أنه "خلال زيارتها إلى الجزائر أعجبت ببعض المنتوجات الوطنية منها مشروبات حمود بوعلام الغازية، خاصة "سيليكتو". وأضافت، أنه هناك منافسين على غرار شركتي كوكا كولا وبيبسي، يمنعون الشركات الوطنية المختصة في المشروبات الغازية من تصدير منتجاتهم على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا يمكن لأحد أن يمنعها من إدخال مثل هذه المنتاجات إلى أسواقها، وذلك لحماية شعبها من شرب المنتوجات الغازية الغربية.

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