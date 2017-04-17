هذه هي آخر تفاصيل التحقيق في قضية اختفاء مرشح الأفلان ببجاية

وحسب المصادر فإن المشتبه به يدعى س. أ سيد علي وهو شاب من مواليد 1988، حيث توصل المحققون إليه بعد العثور على رخصة سياقته داخل سيارة المختفي والتي وجدت المركونة بحي اوبيالاف ببوسماعيل في ولاية تيبازة.

من جهة أخرى علمت النهار أونلاين أن وكيل الجمهورية يكون قد بدأ إجراءات الترخيص بتفتيش شقة تقع على مستوى الحي السكني الذي عثر به على سيارة المترشح المختفي.

ومن المرجح أن نكون تلك الشقة قد أقام بها الضحية خلال تنقله من بجاية إلى تيبازة. وتفيد آخر المعطيات أن الشقة غير مأهولة وهي ملك لعسكري يعمل ويقيم خارج تراب ولاية تيبازة.

للتذكير، اختفى المبحوث عنه السعيد جودر، منذ 30 مارس المنصرم، بعد أن حضر الضحية اجتماع محافظة حزب جبهة التحرير الوطني لولاية بجاية، ولم تتلقى عائلة المختفي أي اتصال من أحد بخصوص مصير المختفي منذ قرابة ثلاثة أسابيع، فيما تواصل مصالح الأمن، بحثها عن المختفي في ظروف لاتزال غامضة.