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الحكومة الروسية تصدر بيانا حول قضية إلغاء التأشيرات على الجزائريين

نشر يوم 2017/04/17 115476 4 ي.عبد الباقي الحكومة الروسية تصدر بيانا حول قضية إلغاء التأشيرات على الجزائريين
أصدرت الحكومة الروسية مساء اليوم الإثنين، توضيحات حول قرارها بإعفاء مواطني 18 بلدا من التأشيرة، حيث أوضحت حكومة موسكو العديد من نقاط الظل حول قرارها الجديد، وكيفيات وطرق تطبيقه.

وفيما يتعلق بقرار الغاء شرط التأشيرة على رعايا 18 بلدا ومنهم الجزائر، فقد أكدت السلطات الروسية هذا الإجراء، مضيفة أنها قررت فرض إجراءات تأشيرة مبسطة، ويمكن منحها بطريقة الكترونية، لفائدة رعايا تلك الدول.

وقالت الحكومة الروسية إن الإجراء الجديد يشمل طالبي التأشيرات السياحية وتأشيرات الأعمال، بالإضافة الى طالبي اللجوء الإنساني، مضيفة أن قرارها الجديد يهدف الى تعمير منطقة فلاديفوستوك الواقعة شرق روسيا، وجذب الاستثمارات والسياح إليها.

وبشأن إمكانية السماح لرعايا الدول الـ18 دخول باقي التراب الروسي، قالت الحكومة الروسية في بيانها، إن الإجراءات المبسطة الجديدة، تسمح لرعايا الدول الثماني عشر، ومنها الجزائر، بالتواجد في منطقة شرق روسيا 30 يوما، منها 8 أيام يمكن أن يقضوها في أي منطقة أخرى من روسيا.

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علي بن عربية - الجزاير عين تموشنت 2017-05-01T12:09:31+00:00
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السياحة وتعارف وطلب الجوء
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فارس - الجزائر /قسنطينة 2017-04-21T23:36:24+00:00
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B
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Aboudi - MOSTAGANEM 2017-04-18T08:24:35+00:00
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NCHRI TDKIRA WLA NDIR DOSI
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Youssef - Maroc 2017-04-18T07:44:19+00:00
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