الحكومة الروسية تصدر بيانا حول قضية إلغاء التأشيرات على الجزائريين

وفيما يتعلق بقرار الغاء شرط التأشيرة على رعايا 18 بلدا ومنهم الجزائر، فقد أكدت السلطات الروسية هذا الإجراء، مضيفة أنها قررت فرض إجراءات تأشيرة مبسطة، ويمكن منحها بطريقة الكترونية، لفائدة رعايا تلك الدول.

وقالت الحكومة الروسية إن الإجراء الجديد يشمل طالبي التأشيرات السياحية وتأشيرات الأعمال، بالإضافة الى طالبي اللجوء الإنساني، مضيفة أن قرارها الجديد يهدف الى تعمير منطقة فلاديفوستوك الواقعة شرق روسيا، وجذب الاستثمارات والسياح إليها.

وبشأن إمكانية السماح لرعايا الدول الـ18 دخول باقي التراب الروسي، قالت الحكومة الروسية في بيانها، إن الإجراءات المبسطة الجديدة، تسمح لرعايا الدول الثماني عشر، ومنها الجزائر، بالتواجد في منطقة شرق روسيا 30 يوما، منها 8 أيام يمكن أن يقضوها في أي منطقة أخرى من روسيا.