بالفيديو.. القمل يغزو رؤوس التلاميذ في المدارس والروضات

أصبح التلاميذ عرضة للمظاهر المعدية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة على غرار الاصابة بالقمل، الذي ينتقل بشكل كبير بين التلاميذ في المدارس الجزائرية بسبب العدوى.

وحسب لقطات فيديو بثها تلفزيون النهار في تقرير مصور، فإنه يتم تسجيل الاصابة بالقمل من ثلاثة الى أربعة حالات سنويا بولاية تلمسان وهو مايجعل الاولياء يدقون ناقوس الخطر حول صحة أبنائهم.

كما يشتكي بعض الاولياء نقص الأطباء المختصين في معالجة القمل، بينما أرجع البعض منهم أسباب انتشاره الى العدوى التي تسببها هذه الحشرة بسرعة فائقة، وهذا ما أكدته طبيبة في الصحة المدرسية هدى مسلم، مؤكدة أن حشرة القمل تبدأ بسبب قلة النظافة، لكن يمكن أن ينتقل بسرعة كبيرة بين التلاميذ رغم التزامهم بنظافة أجسادهم، وهذا عند جلوسهم مع بعضهم البعض.

وأوضحت الطبيبة مسلم خلال نزولها ضيفة على قناة النهار أن الاصابة بالقمل ازداد انتشاره في العامين الآخيرين، حتى تلقت العديد من الشكاوى من أولياء التلاميذ.

ونصحت الطبيبة مسلم الامهات بالعناية بنظافة أولادهن حتى وان لم يصابوا بالقمل وتجنب بعض الحلول غير الطبية في معالجة القمل التي يمكن أن تؤثر على صحة الطفل كاستعمال مبيد الحشرات.