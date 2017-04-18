بالفيديو.. وصول الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز إلى الجزائر

حل الناخب الوطني الجديد التقني الاسباني لوكاس ألكاراز، رفقة مساعديه مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر لتدريب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، خلفا للبلجيكي جورج ليكانس.

وكان في استقبال ألكاراز، بمطار هواري بومدين الدولي مناجير المنتخب الأول حكيم مدان، بالاضافة الى وسائل الاعلام التي كانت حاضرة لتغطية الحدث.

ومن المقرر أن يتجه الناخب الوطني الجديد الى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، للقاء رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، وإقامة مأدبة عشاء على شرفه.

وسينشط ألكاراز، يوم غد الاربعاء ندوة صحفية بسيدي موسى، وينتظر الناخب الوطني الجديد مهمة صعبة لاعادة الفريق الوطني الى السكة الصحيحة خاصة بعد الاقصاء المبكر من كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون.

وكان قد أشرف المدرب ألكاراز صاحب 51 عاما في شهر أكتوبر الماضي على تدريب نادي غرناطة، خلفا للمدرب السابق باكو جيماز، دون أن ينجح في تحسين مردود الفريق الذي يحتل حاليا المركز الـ19 برصيد 20 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أول فريق غير معني بالسقوط.