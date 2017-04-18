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الشيخان آيت علجت وعلي عية يدعون مترشحي الترشيعيات الى الالتزام بالأخلاق

نشر يوم 2017/04/18 19797 0 ياسين عبد الباقي الشيخان آيت علجت وعلي عية يدعون مترشحي الترشيعيات الى الالتزام بالأخلاق

دعا مجموعة من الأئمة والمشايخ في الجزائر، الشعب الجزائري الى الانتخاب وحسن اختيار من يمثلهم في البرلمان، كما دعوا المترشحين الى تبني خطاب سياسي صريح بعيدا عن الكذب والالتزام بالأخلاق والقيم والحذر من الوقوع في المهالك.

وشدد الأئمة والمشايخ في بيان أصدروه، ووقعوه، وعلى رأسهم الشيخ الطاهر آيت علجت، على ضرورة أن يقول الجزائريون كلمتهم في التشريعيات المقبلة، لاختيار ممثليهم.

وقال الشيخ آيت علجت أنه وافق على تبني البيان ونشره، معتبرا أنه بيان خير يهدف لجمع أبناء الوطن الواحد.

أما الشيخ على عية، أحد الموقعين على البيان، فقد صرح لتلفزيون النهار أن المبادرة ليست لفائدة شخص أو حزب معين، بل لجمع كل الجزائر واختيار الرجل الأصلح، مضيفا أنه على الجزائريين الانتخاب ولو بوضع ورقة بيضاء.

 

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