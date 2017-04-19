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الكويكب جيه025 يمر قرب الأرض اليوم الأربعاء

نشر يوم 2017/04/19 31664 0 النهار أون لاين الكويكب جيه025 يمر قرب الأرض اليوم الأربعاء
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبا بعرض يزيد عن 400 متر، سيمر اليوم الأربعاء، من مسافة قريبة من كوكب الأرض، دون احتمال حدوث تصادم، في حادثة تحصل مرة واحدة كل 4 قرون.
وأكدت ناسا، أن الكويكب جيه025، سيمر بمحاذاة الأرض على بعد مليون و800 ألف كم تقريباً، أي أبعد من المسافة بين الأرض والقمر بأكثر من 4 مرات. منوهة إلى أن المسافة التي ستفصله عن الأرض ستكون قصيرة جداً نسبة لحجمه، ولكن لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. وأضافت "ناسا"، أنه كثيرًا ما تمر كويكبات أصغر حجمًا على مسافات أقرب من الأرض، إلا أنه منذ 13 عاماً لم يسبق أن مرّ كويكب بهذا الحجم وبتلك المسافة من الأرض.
وسيكون هذا الحدث فرصة للعلماء و الفلكيين، لن تتكرر قبل أقل من 400 عام. حيث يمكنهم الإستعانه بالتليسكوب لرؤيته لليلة أو ليلتين، ابتداء من اليوم الأربعاء، قبل أن يتحرك خارج النطاق.  
 
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