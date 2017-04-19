مبادرة جزائرية لحل الأزمة الليبية.. والجنرال حفتر عضو بالمجلس الرئاسي

كشفت قناة تلفزيونية ليبية عن قيام الجزائر بطرح مبادرة سياسية جديدة لحلحلة الأزمة في ليبيا، تتمثل في إنشاء مجلس رئاسي جديد وإعادة برمجة الخارطة السياسية من جديد بشكل يكون فيها لتيار الجنرال خليفة حفتر دور كبير فيها.

وقالت قناة 18 فبراير المقربة من ما يصطلح عليه تيار حفتر، أن عبد القادر مساهل، وزير وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، الذي شرع اليوم الأربعاء في جولة قادته الى ليبيا، بدءا من بنغازي أين التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ثم قائد أركان الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، قد حمل معه للفرقاء الليبيين مبادرة جديدة، لحل الأزمة الليبية.

وأوضح نفس المصدر أن المبادرة الجزائرية الجديدة تتمثل في اقتراح مجلس رئاسي جديد، برئيس وثلاثة أعضاء، تكون رئاسته لرئيس مجلس النواب الحالي المستشار عقيلة صالح، على أن تمنح لرئيس المجلس الرئاسي الحالي فايز السراج منصب رئيس وزراء، فيما يكون لكل الجنرال حفتر ورئيس المجلس الاستشاري الليبي عبد الرحمن السويحلي نصيب من الكعكة.

وفي التفاصيل، قالت قناة 18 فبراير إن المبادرة الجزائرية تقترح منح منصب عضوية المجلس الرئاسي لكلا من حفتر والسويحلي، على أن يعود منصب قيادة الجيش للعقيد سالم جحا، المحسوب على جماعة مصراتة.

ومن المنتظر بحسب نفس المصدر، أن يجري مساهل يوم الخميس زيارة الى مدن أخرى مثل مصراتة والزنتان، للقاء مسؤولين وفاعلين لهم دور في حل الأزمة الليبية.