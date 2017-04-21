السلطات الجزائرية تستعيد الممرضة "سامية" المختطفة في ليبيا

تمكنت السلطات الجزائرية من استعادة الممرضة "بخوش سامية" والتي تم اختطافها من أمام مدخل مستشفى مدينة مصراتة الليبية، وحسب مصادر مطلعة فان المختطفة صاحبة الـ24 ربيعا والتي تقيم بمنطقة عين جربوع البعيدة بحوالي 10 كلم عن مقر البلدية الأم بابار جنوب عاصمة الولاية خنشلة وصلت قبل قليل إلى مركز بوشبكة البري بولاية تبسة.

ولا تزال الممرضة "بخوش سامية" حاليا لدى مصالح الأمن بولاية تبسة للاستماع اليها حول الوقائع، وملابسات اختطافها.

وتعود وقائع القضية الى الاسبوع الماضي أين تم اختطاف الممرضة "سامية" من أمام مدخل مستشفى مدينة مصراتة الليبية، لحظات قبل التحاقها بمكان عملها كمتخصصة في التخدير والإنعاش، رفقة ممرضة أخرى وطبيبة، من طرف مجموعة من الأشخاص كانوا مدججين بأسلحة نارية أوتوماتيكية.

وأكدت ذات المصادر أن الخاطفين قاموا بالقاء الممرضة داخل مسجد في المدينة صبراتة، مكبلة وفمها مغلوق بواسطة شريط لاصق وهي في حالة صحية حرجة.