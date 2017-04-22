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طباخ بيتزا يحتال على محمد السادس ويحوله إلى مسخرة

نشر يوم 2017/04/22 112406 11 ياسين عبد الباقي طباخ بيتزا يحتال على محمد السادس ويحوله إلى مسخرة

فجرت جريدة مغربية اليوم السبت، فضيحة من العيار الثقيل كان بطلها الملك محمد السادس، عندما كشفت عن قيامه بمنح وسام ملكي لفائدة طاهي بيتزا، يحمل الجنسية المغربية ويقيم في مدينة ليفربول البريطانية.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة تال كال، المغربية الصادرة بالفرنسية، إن الملك المغربي محمد السادس أمر في شهر جويلية من العام الماضي، بمنح وسام ملكي من الدرجة الثانية، لفائدة مغربي يعمل طبيبا في مستشفيات بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الملك قام بالفعل بتوشيح الطبيب المغربي المتخصص في المسالك البولية يوم 30 جويلية 2016، وذلك خلال مراسم احتفالية نظمت بالقصر الملكي في مدينة تيطوان.

وتضيف الصحيفة أنها بعدما أجرت تحقيقا حول الطبيب واسمه محمد عزيز بيهي، لدى الجامعات والمستشفيات البريطانية، اتضح أنه لم يعمل أو يزاول دراساته وأبحاثه بأي منها، كما أنه غير مسجل في سجلات نقابة الأطباء ببريطانيا، قبل أن تكتشف الصحيفة أن محمد عزيز بيهي الذي نال تكريما من محمد السادس بعدما منحه وساما ملكيا، هو في حقيقة الأمر طاه في محلات أكل سريع مختصة في البيتزا في ليفربول ببريطانيا.

وقد قدم الملك المغربي الشاب الذي قام بتكريمه على أنه طبيب تمكن من اكتشاف علاج فعال مرض سرطان البروستات، وأن بريطانيا رشحته لنيل جائزة نوبل للطب، وأنه يشغل أيضا منصب رئيس القسم بالمستشفى الملكي بليفربول.

وشرحت الجريدة المغربية أسباب قيامها بالتحقيق حول سيرة المحتال الذي ضلل ملك المغرب، بالقول أن مجموعة من شباب ليفربول، وبعد مشاهدتهم توشيح محمد عزيز بيهي بوسام ملكي "قرروا فضح المهزلة التي وقعت، وكشف الاحتيال الذي جعل من صورة نظام المخزن والملك محمد السادس مهزلة وسط العالم".

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mouh - tebessa 2017-04-27T11:19:31+00:00
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tomatich el hara
0
fadila - alger 2017-04-24T12:39:15+00:00
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par cette mentalité et cette hostilité que nous restons a jamais deux peuples sous développés; nous sommes musulmans vous l'oubliez toujours et comme dit notre profete mohamed salla allah "lih wa salam el mouslim akho el mouslim
0
بزار جاد جلي - قسنطينة الجزائر 2017-04-23T16:58:25+00:00
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غباء سياسي ظن نفسه ملك لكنه اغبى أغبياء دنيا فهو لايصلح أن يكون حتى زبال تحياتي إلى كل جزائرين
0
2017-04-23T13:09:24+00:00
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راك غالط ياسي................هداك طاهي
.........وزعبيط درس الاعشاب....ودواؤ ناجح 100/100

...........روح سقسي مرضى السكر لي براو من السكري
............زعبيط لعبولو لعبة بش يسرقو اكتشافو
........زيادتا مافيا الانسولين
0
youcef - germany 2017-04-23T10:36:39+00:00
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vive abed elkrim elkhatabi
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مواطن عادي - الجزائر العميقة 2017-04-23T10:07:44+00:00
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مسؤولون مغفّلون ولا يدرون أنّهم كذلك أو يعتقدون أنّهم يفقهون في كل شيء أحسن من غيرهم فيقرّرون دون استشارة أحد ودون التّأكد ممّا يصلهم من سفسطائيّين و دجّالين وأصحاب الحيل ..
الذي وقع لجلالة الملك محمد السّدس (المغربي) كالذي وقع لمعالي الوزير عبد المالك بوضياف ( الجزائري) و بأساليب متشابهة كثيرا ... و يكون قد حدث مع غيرهم من السّذّج في العالم العربي ( العريض).
هذه الأخبار تذكّرني بشخصيّة " قرقميش آغا" الهزليّة التي كنّا نتابعها بمتعة كبيرة في سنوات سابقة .
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جمال الدين - عنابة 2017-04-23T07:43:53+00:00
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الإخوة المغاربة يظنون أننا نحسدهم على ما يقع لهم من مصائب هههههههههه
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Abdou Marocain et non algerien - MMMMMAROC 2017-04-22T21:01:24+00:00
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Moutoooouuuu bighaydikoooum
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toufik - ain mlila oum elbouaghi 2017-04-22T20:16:25+00:00
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شعب مزطول بعيش في وهم من تأثير المخدرات اللتي يدمنها وملك منكوح مزطول
0
ابواسماء 2017-04-22T18:58:20+00:00
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لقد الفتم الاصطياد في الماء العكر هههههههههههههههههههههه جلالة الملك محمد السادس عقدتكم الابدية
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أبو رشاد - الجزائر 2017-04-22T18:32:36+00:00
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إن كان حدث عندكم فق حدث عندنا مع زعيبر قدّمه وزير الصّحّة على أنّه طبيب مختص في مرض السكّري وقد أكتشف دواء يزيل المرض نهائيا وسمّاه "رحمة ربّي" وأنّه درس في سويسرا، وفي الأخير لا هو طبيب ولا درس في سويسرا ولا رحمة ربّي هذا دواء ولا هم يفرحون. Finalement هرب للخارج.
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