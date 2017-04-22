طباخ بيتزا يحتال على محمد السادس ويحوله إلى مسخرة

فجرت جريدة مغربية اليوم السبت، فضيحة من العيار الثقيل كان بطلها الملك محمد السادس، عندما كشفت عن قيامه بمنح وسام ملكي لفائدة طاهي بيتزا، يحمل الجنسية المغربية ويقيم في مدينة ليفربول البريطانية.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة تال كال، المغربية الصادرة بالفرنسية، إن الملك المغربي محمد السادس أمر في شهر جويلية من العام الماضي، بمنح وسام ملكي من الدرجة الثانية، لفائدة مغربي يعمل طبيبا في مستشفيات بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الملك قام بالفعل بتوشيح الطبيب المغربي المتخصص في المسالك البولية يوم 30 جويلية 2016، وذلك خلال مراسم احتفالية نظمت بالقصر الملكي في مدينة تيطوان.

وتضيف الصحيفة أنها بعدما أجرت تحقيقا حول الطبيب واسمه محمد عزيز بيهي، لدى الجامعات والمستشفيات البريطانية، اتضح أنه لم يعمل أو يزاول دراساته وأبحاثه بأي منها، كما أنه غير مسجل في سجلات نقابة الأطباء ببريطانيا، قبل أن تكتشف الصحيفة أن محمد عزيز بيهي الذي نال تكريما من محمد السادس بعدما منحه وساما ملكيا، هو في حقيقة الأمر طاه في محلات أكل سريع مختصة في البيتزا في ليفربول ببريطانيا.

وقد قدم الملك المغربي الشاب الذي قام بتكريمه على أنه طبيب تمكن من اكتشاف علاج فعال مرض سرطان البروستات، وأن بريطانيا رشحته لنيل جائزة نوبل للطب، وأنه يشغل أيضا منصب رئيس القسم بالمستشفى الملكي بليفربول.

وشرحت الجريدة المغربية أسباب قيامها بالتحقيق حول سيرة المحتال الذي ضلل ملك المغرب، بالقول أن مجموعة من شباب ليفربول، وبعد مشاهدتهم توشيح محمد عزيز بيهي بوسام ملكي "قرروا فضح المهزلة التي وقعت، وكشف الاحتيال الذي جعل من صورة نظام المخزن والملك محمد السادس مهزلة وسط العالم".