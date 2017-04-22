منظمات إفريقية تتشاور بالجزائر حول تطبيق "الكتاب الأبيض" من أجل الشغل في إفريقيا

اجتمع ممثلو العديد من المنظمات الإفريقية اليوم السبت بالجزائر العاصمة لمناقشة تطبيق "الكتاب الأبيض" من أجل الشغل في إفريقيا وهو وثيقة صادقت عليها قمة الشركاء الاجتماعيين من أجل الشغل في إفريقيا المنعقدة في 2015 بالدار البيضاء في المغرب.

ويضم "الكتاب الابيض" أربع محاور رئيسية حسب مخططات العمل الوطنية المصادق عليها في العاصمة التونسية في ديسمبر 2016، وهي وضع مقاربة قطاعية لإستحداث الشغل تعتمد على الزراعة والطاقة والتكنولوجيات الحديثة وترقية الحوار الاجتماعي لتطوير سياسات الشغل على المستوى الوطني وترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي لإنشاء سلسلة قيم وتوفير مناخ ملائم لصالح القطاع الخاص القوي إضافة إلى تنمية الكفاءات وقابلية التشغيل.

وأشارت سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أنه من المنتظر أن يتوج هذا اللقاء غدا الأحد بخلاصات وتوصيات من أجل الإشراف على إعداد معاهدات وطنية واقليمية حول الشغل والتنافسية في افريقيا ما بين 2017-2021 بحضور وزراء ومنظمات إفريقية.

وضم الاجتماع ممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي و"بيزنس افريكا" والمنظمة العالمية لأرباب العمل ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية ومنظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للعمل والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة جوبز فور افريكا.

واعتبرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لتطبيق "الكتاب الأبيض" للشغل في إفريقيا وفرصة للحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الافريقيين المعنيين بمسألة الشغل.

ويجب على نتائج الاجتماع أن تعزز خطوة الحكومات الإفريقية التي تهدف إلى امتصاص البطالة في قارة تعاني من اللااستقرار الأمني والعديد من النزاعات والمخاوف التي تجعل سوق الشغل أكثر تعقيدا.

للتذكير سيتطرق المشاركون في هذا اللقاء على مدار يومين إلى المسائل المتعلقة بالشغل كترقية التنمية الشاملة وخلق مناصب الشغل اللائقة إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال و ترقية الحوار وكذا التشاور وترقية المقاولة.