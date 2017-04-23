ناخب فرنسي يدلي بصوته على الطريقة الجزائرية

مثلما أفرزت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عن مفاجآت فقد كشفت أيضا عن طرائف فضل بعض الناخبين الفرنسيين التعبير من خلالها عن آرائهم حتى ولو لم تكن سياسية.

إحدى تلك الطرائف كانت عندما جرى استخراج ورقة تصويت غريبة من ظرف بأحد مكاتب التصويت ولن تكن تلك الورقة الغريبة سوى ورقة نقدية من فئة 50 أورو كتب عليها صاحبها عبارة إلى بينيلوب.

وبدا من خلال طريقة التصويت الغريبة تلك أن الناخب قد يكون من أصول جزائرية بحكم أن ظاهرة الرشقة باستعمال الأوراق النقدية لتوجيه تحية للبعض هي عادة جزائرية بامتياز.