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ناخب فرنسي يدلي بصوته على الطريقة الجزائرية

نشر يوم 2017/04/23 44919 3 ياسين عبد الباقي ناخب فرنسي يدلي بصوته على الطريقة الجزائرية

مثلما أفرزت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عن مفاجآت فقد كشفت أيضا عن طرائف فضل بعض الناخبين الفرنسيين التعبير من خلالها عن آرائهم حتى ولو لم تكن سياسية.

إحدى تلك الطرائف كانت عندما جرى استخراج ورقة تصويت غريبة من ظرف بأحد مكاتب التصويت ولن تكن تلك الورقة الغريبة سوى ورقة نقدية من فئة 50 أورو كتب عليها صاحبها عبارة إلى بينيلوب.

وبدا من خلال طريقة التصويت الغريبة تلك أن الناخب قد يكون من أصول جزائرية بحكم أن ظاهرة الرشقة باستعمال الأوراق النقدية لتوجيه تحية للبعض هي عادة جزائرية بامتياز.

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سعيد - AFRIQUE 2017-04-24T19:42:38+00:00
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أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
0
moh - alger 2017-04-24T19:12:14+00:00
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peut être un faux billet
0
Kader - Alger Algerir 2017-04-24T09:24:08+00:00
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Je ne pende pas que il sois Algerien ou un arabe sue a fait ca.50 euros ca fait 9000 da. Un Algerien na pas le courage pour sacrefier 90000 da et surtout un emigre.
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