بالفيديو.. مجموعة إجرامية نيجيرية تستغل الأطفال للتسول في الجزائر

وأثناء جولة لكاميرا خفية لقناة النهار في الشوارع الجزائرية، عرض فريق القناة، عملا على الرعايا الأفارقة، لمعرفة ردود أفعالهم، فمنهم من قبل عرض العمل مقابل مبالغ خالية، ومنهم من رفضه.

من جهتها كشفت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، من خلال مكالمة هاتفية على قناة النهار، أن هناك عملية استغلال للأطفال من قبل مجموعة إجرامية نيجيرية، ترسلهم لغرض التسول في الشوارع الجزائرية.موضحة أن الحكومة الجزائرية غير مسؤولة عن هذا الوضع.

أما المحامي نجيب بيطام، قال من خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن الرعايا الأفارقة يستغلون كرم الجزائريين. موضحا، أن هؤلاء الرعايا يرتكبون عدة مخالفات، منها الإقامة غير المشروعة لكونهم لايملكون تصريح للإقامة في الإقليم الجزائري، بالإضافة إلى التسول الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف، أن الحكومة الجزائرية تتغاضى على المخالفات التي يرتكبها الرعايا الأفارقة لعامل انساني.

وأكد بيطام، أن المسؤولية عن انتشار ظاهرة التسول في بلادنا، لاتقع على عاتق الدولة الجزائرية فقط ،بل يجب مساعدة دولية من أجل القضاء عليها.