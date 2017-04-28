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زيدان يحول ندوة صحافية لريال مدريد الى سلاح ضد التطرف ويصعق مارين لوبان

نشر يوم 2017/04/28 14897 0 ياسين باقي زيدان يحول ندوة صحافية لريال مدريد الى سلاح ضد التطرف ويصعق مارين لوبان
أعلن أسطورة كرة القدم من أصول جزائرية، ونجم المنتخب الفرنسي في العشرية الماضية، زين الدين زيدان، عن موقفه لأول مرة من السباق الانتخابي الجاري في فرنسا بين مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وإيمانويل ماكرون من تيار الوسط، للوصول الى منصب الرئاسة.

وقال زيدان في حديث هامشي خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الجمعة قبيل مباراة للنادي الذي يشرف على تدريبه، ريال مدريد، إنه يدعو الفرنسيين الى تفادي التصويت على مارين لوبان، مضيفا أن رسالته للفرنسيين هذه المرة لا يمكن أن تختلف عن موقفه عام 2002، عندما وصل الى الدور الثاني للرئاسيات في ذلك الوقت، جاك شيراك وجون ماري لوبان والد مارين ومؤسس الحزب المتطرف الجبهة الوطنية.

وقال زيدان أنه لا يتفق على الإطلاق مع الأفكار التي يحملها حزب لوبان، وأنه يرى بأن التطرف ليس أمرا جيدا، لذلك فإنه يدعو الفرنسيين الى تفادي انتخابها.

 

 

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